Скончалась псковский реставратор и художник Наталья Рахманина

19 мая скончалась известный псковский реставратор, вдова реставратора и кузнеца Всеволода Смирнова, Наталья Рахманина. Об этом в соцсети Facebook сообщила председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Ирина Голубева.

«Высокой души человек, архитектор, реставратор, художник, наша первая начальница, друг и учитель. Печаль безмерная, уходят лучшие из дома», - написала Ирина Голубева.

Наталья Сергеевна Рахманина родилась в Ленинграде в семье художников. В 1956 году закончила архитектурный факультет ЛИСИ. После окончания института занималась реставрацией памятников архитектуры в Пскове и Ленинграде, возглавляла ведущую мастерскую Российского института реставрации.

Наталья Рахманина являлась членом двух творческих Союзов России – художников и архитекторов. Ее картины и рисунки приобретены музеями России, коллекционерами Франции, Англии, Канады, Швейцарии, Германии, Израиля.