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Общество / Здоровье

Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области перевалило за 31 тысячу

20 мая 2021 года, 09:23

Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области достигло 31 тыс. 69, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области перевалило за 31 тысячу

За сутки 19 мая в ковидстатистику добавилось 185 выздоровевших и 35 заболевших. Всего с начала пандемии подтвердилось 37 тыс. 362 случая СOVID-19. Умерли от этого заболевания 378 человек.

Новых очагов коронавируса не зафиксировано, отметил Михаил Ведерников. Под контролем Роспотребнадзора остаются вспышки в офтальмологическом отделении Псковской областной клинической больницы и в Псковском государственном университете. 

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