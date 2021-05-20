Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области перевалило за 31 тысячу

Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области достигло 31 тыс. 69, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

За сутки 19 мая в ковидстатистику добавилось 185 выздоровевших и 35 заболевших. Всего с начала пандемии подтвердилось 37 тыс. 362 случая СOVID-19. Умерли от этого заболевания 378 человек.

Новых очагов коронавируса не зафиксировано, отметил Михаил Ведерников. Под контролем Роспотребнадзора остаются вспышки в офтальмологическом отделении Псковской областной клинической больницы и в Псковском государственном университете.