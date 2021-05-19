В Пскове в аварии пострадала четырехлетняя пассажирка такси. Об этом сообщили в пресс службе ГИБДД УМВД по городу Пскову.

ДТП произошло 19 мая в 17:05 у дома №60 на улице Коммунальной в Пскове. Оба водителя ехали на разрешающий сигнал светофора, когда произошло столкновение. За рулем автомобиля Mazda находилась 34-леняя женщина, а в салоне такси находлась мама с четырехлетней дочерью.

Сначала аварию оформили как ДТП с техническими повреждениями, но позже девочке потребовалась помощь и ее мама обратилась в больницу.