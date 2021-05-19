Специалисты из Санкт-Петербурга реставрируют памятник на могиле Пушкина в Пушгорах. Специалисты восстанавливают первоначальный вид мраморной стелы, гранитного постамента, ограды и балюстрады вокруг, сообщает Псковской агентство информации. Работы продлятся две недели.

Чтобы убрать загрязнения используют разные моющие средства. Для мрамора - один, для гранита - другой, для удаления органических пятен - третий. Труднее всего убрать воск от свечей, но и с этой проблемой специалисты знают, как справиться.

Реставрация коснется и надписей, кованой ограды и креста, который стелу венчает.

За работой наблюдают работники музея, фотографируя все этапы работ на объекте федерального значения.

Реставрация ведется по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области». Памятником в Пушкинских Горах занимается таже компания, что проводила реставрацию Исакиевского собора в Санкт-Петербурге.