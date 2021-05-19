Мебельные заготовки и спанбонд планируют выпускать в Псковской области

Проекты по производству мебельных заготовок и спанбонда одобрил экспертный совет особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 19 мая, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Первый инвестиционный проект представила компания «ВЕСТА-производство». Объем инвестирования в проект — более 140 млн рублей. Компания предлагает установить на площадке «Моглино» безотходную производственную линию по выпуску нетканых материалов, в том спанбонда. Ожидаемый объем производства этого материала составляет около 1575 тн/год с 2024 года. «Данный материал Правительством РФ включен в отраслевые планы импортозамещения и в перечень высокотехнологической продукции с учетом приоритетных направлений модернизации российской экономики. Проект прошел экспресс-оценку Федерального фонда развития промышленности. Кроме того, производство не имеет аналогов в Северо-Западном Федеральном округе и будет интересна за его пределами за счет возможности предоставить потребителю конкурентную цену», — отметил генеральный директор «ВЕСТА производство» Владислав Ваштай.