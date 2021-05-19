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Экономика / Промышленность

Мебельные заготовки и спанбонд планируют выпускать в Псковской области

19 мая 2021 года, 17:46

Проекты по производству мебельных заготовок и спанбонда одобрил экспертный совет особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 19 мая, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Мебельные заготовки и спанбонд планируют выпускать в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Первый инвестиционный проект представила компания «ВЕСТА-производство». Объем инвестирования в проект — более 140 млн рублей.

Компания предлагает установить на площадке «Моглино» безотходную производственную линию по выпуску нетканых материалов, в том спанбонда. Ожидаемый объем производства этого материала составляет около 1575 тн/год с 2024 года.

«Данный материал Правительством РФ включен в отраслевые планы импортозамещения и в перечень высокотехнологической продукции с учетом приоритетных направлений модернизации российской экономики. Проект прошел экспресс-оценку Федерального фонда развития промышленности. Кроме того, производство не имеет аналогов в Северо-Западном Федеральном округе и будет интересна за его пределами за счет возможности предоставить потребителю конкурентную цену», — отметил генеральный директор «ВЕСТА производство» Владислав Ваштай.

Мебельные заготовки и спанбонд планируют выпускать в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Второй проект презентовал представитель компании «Вудлайн» Денис Никитин. Он сообщил, что компания хочет создать в Псковской области высокотехнологичное безотходное производство полного цикла по изготовлению мебельной заготовки и иной продукции деревообработки. Общий объем инвестиций составит более 220 млн рублей.

«В настоящее время компанией заключены договоры с поставщиками древесины, а также подписаны контракты с покупателями из США и Швейцарии», — отметил Денис Никитин.

После выхода на полную мощность производства компания планирует выпускать более 50 кубометров продукции: мебельных заготовок, обрезных досок, клееных брусов, оцилиндрованных бревен, вагонку, мебельные щити и топливные брикеты.

Генеральный директор ОЭЗ «Моглино» Антон Яковлев сообщил комиссии, что управляющая компания готова предоставить инвесторам возможность для размещения производства на территории особой экономической зоны и обеспечить заводы всеми энергетическими ресурсами в полном объеме.

Михаил Ведерников пожелал инвесторам успешной реализаций всех намеченных планов.

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