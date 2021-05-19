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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

На 9,5% подорожали частные дома в Псковской области за 2021 год

19 мая 2021 года, 17:23

Частные дома в Псковской области подорожали за 2021 год на 9,5%, сообщает сервис Циан.Аналитика. Средняя стоимость коттеджа достигла 3,81 миллиона рублей.

При этом площадь среднестатистического дома в Псковской области увеличилась на 0,7% - до 126 квадратных метров.

По данным статистики, в Северо-Западном федеральном округе средняя цена загородного дома ниже только в Новгородской области. Там его можно приобрести за 3,6 миллиона. Однако, индекс роста цен в Новгородской области выше - 14,3%.

В целом по России цены на коттеджи выросли на 18% за год. Наибольший рост - 22,3% - зафиксирован в Южном федеральном округе. По Северо-Западу этот показатель составил 16,9%.

Исследователи уточняют, что 56% предложений на рынке загородной недвижимости – это дома и дачи, 41% - земельные участки, 3% - таунхаусы.

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