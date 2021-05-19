14116 «пятерок» получили победители конкурса «Губернаторский дневник» в Псковской области

Газета «Комсомольская правда. Псков» подвела итоги конкурса «Губернаторский дневник» в 2020-2021 учебном году. Об этом «Псковской правде» сообщили в редакции издания. Участники состязания за три триместра вместе заработали 14116 «пятерок».
Газета «Комсомольская правда. Псков» подвела итоги конкурса «Губернаторский дневник» в 2020-2021 учебном году. Об этом «Псковской правде» сообщили в редакции издания. Участники состязания за три триместра вместе заработали 14116 «пятерок».
Победители конкурса по-традиции смогут встретиться на чаепитии с губернатором региона в сентябре 2021 года.
Подробности — на сайте газеты «Комсомольская правда. Псков».