14116 «пятерок» получили победители конкурса «Губернаторский дневник» в Псковской области

Газета «Комсомольская правда. Псков» подвела итоги конкурса «Губернаторский дневник» в 2020-2021 учебном году. Об этом «Псковской правде» сообщили в редакции издания. Участники состязания за три триместра вместе заработали 14116 «пятерок».