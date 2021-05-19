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Общество / Образование

14116 «пятерок» получили победители конкурса «Губернаторский дневник» в Псковской области

19 мая 2021 года, 17:19

Газета «Комсомольская правда. Псков» подвела итоги конкурса «Губернаторский дневник» в 2020-2021 учебном году. Об этом «Псковской правде» сообщили в редакции издания. Участники состязания за три триместра вместе заработали 14116 «пятерок».

14116 «пятерок» получили победители конкурса «Губернаторский дневник» в Псковской области

Фото газеты «Комсомольская правда. Псков»
Всего в конкурсе приняли участие 45 школьников из Великих Лук, Дно, Новосокольников, Острова, Пыталовского, Опочецкого, Усвятского, Себежского, Порховского, Пустошкинского, Бежаницкого районов.

Победители конкурса по-традиции смогут встретиться на чаепитии с губернатором региона в сентябре 2021 года.

Подробности — на сайте газеты «Комсомольская правда. Псков».  

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