Елена Цунаева: Не все школьные учебники соответствуют исторической реальности

Не все школьные учебники соответствуют исторической реальности, отметила ответственный секретарь Поискового движения России, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 19 мая.

По ее словам, современные учебники необходимо мониторить. Задача сохранить общественную память, в том числе о нацистском геноциде, как никогда остро стоит перед общественниками и поисковым движением. Однако, их исследования не смогли бы осуществиться без ученого сообщества, архивов, в том числе документов спецслужб.

За два года в России, в частности в Псковской области, сделана колоссальная работа, отметила Елена Цунаева и напомнила, что в 2020 году появилась серия сборников документов о военных преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения.

Спикер рассказала, что в сборники вошли более 5 тысяч документов из 80 федеральных, региональных, муниципальных и ведомственных архивов. «Каждая страница - приговор нацистам», - заключила секретарь Поискового движения России.