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Общество

Спортсмены мирового уровня восстанавливаются в Псковском отделении спортивной медицины

19 мая 2021 года, 15:33

Спортсмены мирового уровня восстанавливаются в Псковском отделении спортивной медицины, сообщает Псковское агентства информации со ссылкой на травматолога, заведующего псковским отделением спортивной медицины Евгения Васильева.

Спортсмены мирового уровня восстанавливаются в Псковском отделении спортивной медицины

Фото Псковского агентства информации

Так, к псковскому врачу на восстановление приезжает член сборной области по волейболу, игрок французского клуба «Плесси-Робинсон» Егор Логунов. Еще у Евгения Васильева побывал американский боец ММА Джеффри Монсон.

Доктор отметил, что для быстрого восстановление спортсменов использует постизометрическую релаксацию мышц, то есть заставляет мышечные волокна попеременно сокращаться и растягиваться всё больше с каждой попыткой. 


«Исчезает ряд проблем, включая головные боли, напряжение, изменение слуха, – поделился он. – Исчезает шум в ушах, улучшается зрение. Шея работает идеально».

Своими знаниями врач делится с коллегами. Например, он запланировал выезды по детским спортивным школам, чтобы показать элементы уникальной методики тренерам. 

«Ещё не слышал, чтобы эту технику выполняли на территории Псковской области, – сказал Евгений Васильев. – Даже по миру не везде выполняются, но мне бы хотелось, чтобы каждый врач владел этой техникой».

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