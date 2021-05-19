Спортсмены мирового уровня восстанавливаются в Псковском отделении спортивной медицины, сообщает Псковское агентства информации со ссылкой на травматолога, заведующего псковским отделением спортивной медицины Евгения Васильева.
Спортсмены мирового уровня восстанавливаются в Псковском отделении спортивной медицины, сообщает Псковское агентства информации со ссылкой на травматолога, заведующего псковским отделением спортивной медицины Евгения Васильева.
Так, к псковскому врачу на восстановление приезжает член сборной области по волейболу, игрок французского клуба «Плесси-Робинсон» Егор Логунов. Еще у Евгения Васильева побывал американский боец ММА Джеффри Монсон.
Доктор отметил, что для быстрого восстановление спортсменов использует постизометрическую релаксацию мышц, то есть заставляет мышечные волокна попеременно сокращаться и растягиваться всё больше с каждой попыткой.
«Исчезает ряд проблем, включая головные боли, напряжение, изменение слуха, – поделился он. – Исчезает шум в ушах, улучшается зрение. Шея работает идеально».
Своими знаниями врач делится с коллегами. Например, он запланировал выезды по детским спортивным школам, чтобы показать элементы уникальной методики тренерам.
«Ещё не слышал, чтобы эту технику выполняли на территории Псковской области, – сказал Евгений Васильев. – Даже по миру не везде выполняются, но мне бы хотелось, чтобы каждый врач владел этой техникой».