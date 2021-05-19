Назначен новый председатель комитета по образованию Псковской области

Председателем комитета по образованию Псковской области назначен Андрей Ермаков, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
Председателем комитета по образованию Псковской области назначен Андрей Ермаков, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
Ранее Андрей Ермаков был директором московской школы №1362. На пост руководителя комитета в Псковской области его кандидатуру согласовал министр просвещения Сергей Кравцов.
Александр Седунов, который занимал возглавлял комитет, освобождён от занимаемой должности по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.
Михаил Ведерников уже провел рабочую встречу с Андреем Ермаковым.
«Сфера образования Псковской области нуждается в активном и инициативном руководителе, который сумеет оперативно внедрить наиболее передовые практики в нашем регионе», - отметил глава региона и пожелал новому председателю комитета по образованию удачи.
Как и Марина Гаращенко, с " хорошей позиции". Наконец то у наших учителей появится московская зарплата.
Живой пример, в автобусном парке иногородние директора по году не задерживаются, когда следующий? Через месяц, не иначе. А замов псковских убрали , которые с молодых лет трудились на предприятии. Какие то 90-е.