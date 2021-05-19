Назначен новый председатель комитета по образованию Псковской области

Председателем комитета по образованию Псковской области назначен Андрей Ермаков, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Ранее Андрей Ермаков был директором московской школы №1362. На пост руководителя комитета в Псковской области его кандидатуру согласовал министр просвещения Сергей Кравцов.

Александр Седунов, который занимал возглавлял комитет, освобождён от занимаемой должности по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Михаил Ведерников уже провел рабочую встречу с Андреем Ермаковым.

«Сфера образования Псковской области нуждается в активном и инициативном руководителе, который сумеет оперативно внедрить наиболее передовые практики в нашем регионе», - отметил глава региона и пожелал новому председателю комитета по образованию удачи.