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Общество

Назначен новый председатель комитета по образованию Псковской области

19 мая 2021 года, 13:59

Председателем комитета по образованию Псковской области назначен Андрей Ермаков, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Назначен новый председатель комитета по образованию Псковской области

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова

Ранее Андрей Ермаков был директором московской школы №1362. На пост руководителя комитета в Псковской области его кандидатуру согласовал министр просвещения Сергей Кравцов.

Александр Седунов, который занимал возглавлял комитет, освобождён от занимаемой должности по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Михаил Ведерников уже провел рабочую встречу с Андреем Ермаковым.

«Сфера образования Псковской области нуждается в активном и инициативном руководителе, который сумеет оперативно внедрить наиболее передовые практики в нашем регионе», - отметил глава региона и пожелал новому председателю комитета по образованию удачи. 

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Комментарии

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Бабулечка
17:10 19.05.2021

Как и Марина Гаращенко, с " хорошей позиции". Наконец то у наших учителей появится московская зарплата.

Бабулечка
17:18 19.05.2021

Живой пример, в автобусном парке иногородние директора по году не задерживаются, когда следующий? Через месяц, не иначе. А замов псковских убрали , которые с молодых лет трудились на предприятии. Какие то 90-е.

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