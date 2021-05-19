80 клещей достаёт врач Псковской детской областной больницы за смену, рассказал травматолог, заведующий отделением спортивной медицины Евгений Васильев в новом видеорепортаже Псковского агентства информации.

«Хорошо бы, чтобы все операции были такими лёгкими, но привозят с более серьзёными травмами», - отметил травматолог.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, первый случай присасывания клеща в этом году был зафиксирован у ребенка 3 апреля.

Специалисты подчеркнули, что клещи - это насекомые, которые переносят множество заболеваний, помимо энцефалита. Наиболее опасные болезни, свойственный для Псковской области: вирусный боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз и, конечно, клещевой вирусный энцефалит.

Поэтому, если после укуса клеща, появились симптомы вроде озноба, головной боли, температуры, общего недомогания, необходимо срочно обратиться к врачу.

Эксперты добавили, что первые признаки инфекционного заболевания можно заметить уже через три дня.

В этой связи рекомендуется в случае укуса клеща сдать насекомое на исследование.