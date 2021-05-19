Псковский врач рассказал о самых тяжёлых травмах детей

Бывают случаи, когда дети поступают в Псковскую детскую областную больницу с ожогами или после аварий, рассказал травматолог Псковской областной детской больницы, заведующий отделением спортивной медицины Евгений Васильев в видеорепортаже Псковского агентства информации.

«Есть моменты, когда очень на душе тяжело, когда поступают с массивными ожогами, или когда фура переехала, перемолола под колёсами. Когда ты смотришь на это, мурашки бегут, мы им сочувствуем и очень сильно», - поделился Евгений Васильев.

По его словам, главное в тяжелых случаях – это абстрагироваться морально. «Я вижу перед собой проблему, которую я должен сию секунду исправить и максимально качественно», - сказал Евгений Васильев.

Ежедневно в травмпункт детской больницы поступают до 60 обращений.