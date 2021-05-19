До 60 пациентов в сутки поступает в травмпункт псковской детской больницы

С какими травмами дети обращаются в травмпункт Псковской детской областной больницы чаще всего, рассказал травматолог, заведующий отделением спортивной медицины Евгений Васильев в новом видеорепортаже Псковского агентства информации.

По его словам, малышей до года обычно привозят с травмами головы после падения, детей постарше - с вывихами, а после трех лет - с переломами различной тяжести.

Летом поступает особенно много обращений о повреждениях пяточной кости. Обычно такие травмы появляются в результате поездки на багажнике велосипеда или скутера.

За сутки медработники отрабатывают до 60 обращений. При этом травматолог отметил, что каждый 10-й пациент отправляется на операционный стол.