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Политика / Выборы

Псковичи смогут принять участие в предварительном голосовании «Единой России» с 24 мая

19 мая 2021 года, 12:36

Жители Псковской области смогут принять участие в предварительном голосовании «Единой России» с 24 мая, сообщил депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 19 мая.

С 24 по 30 мая на портале pg.er.ru будет проходить электронное голосование. Каждый желающий сможет поддержать своего кандидата, авторизовавшись на сайте через портал «Госуслуги». 

Псковичи смогут принять участие в предварительном голосовании «Единой России» с 24 мая

Второй способ – традиционный. 30 мая в Псковской области откроется порядка 30 участков. Список с адресами и подробная информация будут опубликованы на сайте «Единой России» и других каналах.

Александр Козловский отметил, что «Единая Россия» проводит предварительное голосование среди избирателей, чтобы на основании их мнения выбрать кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в сентябре. Праймериз, по его мнению, это самая открытая форма выборов

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Комментарии

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Бабулечка
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