Не все депутаты-единоросы Псковского облсобрания подали заявки на участие в партийных праймериз

Не все депутаты Псковского областного Собрания подали заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России», сообщил депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 19 мая.

Из действующего состава ПОС в праймериз участвуют 18 человек, отметил Александр Козловский и добавил, что это связано с уменьшением количества мандатов в 2 раза: 13 округов и 13 одномандатников.

Депутат Госдумы напомнил, что подготовка к праймериз находится на финишной прямой, приём документов завершён, агитация уже заканчивается.

Всего на предварительное голосование зарегистрировались 108 человек: 13 –в Государственную Думу и 95 – в региональный парламент. Среди участников, по словам Козловского, есть военные, политики, бизнесмены, представители органов безопасности и общественники.

При этом спикер подчеркнул, что 60% кандидатов в Государственную Думу беспартийные. «Я считаю, что такое количество беспартийных — это факт того, что предварительное голосование привлекает внимание общественности, граждан и каждый участник готов в будущем идти на основные выборы. Я рад, что участвует такое количество беспартийных», - сказал Александр Козловский.

Кроме того, в праймериз «Единой России» участвуют много молодых людей. А вот женщин-кандидатов в Государственную Думу нет, отметил секретарь регионального отделения партии и заверил, что «Единая Россия» будет проводить работу в этом направлении. «Они должны там присутствовать. Мы будем над собой работать», - заключил Александр Козловский.