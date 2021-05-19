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Происшествия

В Псковской области ищут мужчину, не вернувшегося после прогулки в лесу

19 мая 2021 года, 11:11

В Псковской области ищут 33-летнего Сергея Фёдорова, не вернувшегося после прогулки в лесу, сообщили «Псковской правде» в региональном отделении отряда «Лиза Алерт».

Сергей Фёдоров ушел из дома в Опочке 18 мая.

В Псковской области ищут мужчину, не вернувшегося после прогулки в лесу

Мужчина имеет xудощавое телосложение, рост 190 см, серо-зелёный цвет глаз и темно-русые волосы. В момент исчезновения он был одет в темно-серую куртку, светло-серую спортивную кофту с капюшоном, темно-серые штаны и черные кожаные ботинки. С собой у Сергея был красно-черный рюкзак.

Всех, кто  что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону 8(800)700-54-52 или 112, либо инфоргу «Лизы Алерт» Татьяне Кера  89251981751. 

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