В Псковской области ищут мужчину, не вернувшегося после прогулки в лесу

В Псковской области ищут 33-летнего Сергея Фёдорова, не вернувшегося после прогулки в лесу, сообщили «Псковской правде» в региональном отделении отряда «Лиза Алерт».

Мужчина имеет xудощавое телосложение, рост 190 см, серо-зелёный цвет глаз и темно-русые волосы. В момент исчезновения он был одет в темно-серую куртку, светло-серую спортивную кофту с капюшоном, темно-серые штаны и черные кожаные ботинки. С собой у Сергея был красно-черный рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону 8(800)700-54-52 или 112, либо инфоргу «Лизы Алерт» Татьяне Кера 89251981751.