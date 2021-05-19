Четверть месячной нормы осадков выпадет в Псковской области в ближайшее время

Интенсивные осадки связаны со сменой циклонов с казахстанского на атлантические, которые принесли на Русскую равнину плотные тучи и грозы.

Специалисты также отмечают, что основная причина гроз - это изменение жаркой погоды на более прохладную. «Дело в том, что, когда холодный воздух соприкасается с более тёплым, тёплые воздушные массы начинают подниматься вверх. Образуются восходящие воздушные потоки, что, в свою очередь, приводит к формированию облаков», - пояснили в центре и добавили, что накануне грозовые облака достигали высотой до 16 км.

Дожди, по словам начальника регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талы Нещадимовой, стихнут в Псковской области к выходным.

Однако, тепло к нам пока не вернется. По прогнозам синоптиков, температура воздуха снизится до 20 градусов тепла днём и 4-9 – ночью. Тала Нещадимова отметила, что такая погода и есть норма для этого времени года в Псковской области.