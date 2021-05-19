Еще 194 человека выздоровели от коронавируса в Псковской области

Большую часть инфицированных – 17 пациентов – выявили в Пскове (всего 13 тыс. 527). Восемь ковидбольных добавилось в статистику Псковского района (всего 3 тыс. 103), шесть - Пыталовского (всего 368) и пять - Порховского (всего 1 тыс. 153). В Островском районе (всего 1 тыс. 891) диагностировали четыре случая СOVID-19, в Плюсском (всего 586) – три, в Пушкиногорском (всего 355) – два. Всего по одному человеку заразились в Великих Луках (всего 6 тыс. 248), Невельском (всего 1 тыс. 439), Опочецком (всего 917), Печорском (всего 721), Себежском (всего 603), Гдовском (всего 555), Стругокрасненском (всего 373), Бежаницком (всего 344) и Красногородском (всего 221) районах.

С начала пандемии в Псковской области подтвердилось 37 тыс. 327 случаев СOVID-19. Излечились от этого заболевания уже 30 тыс. 884 человека, умерли - 374 человека.

Также глава региона сообщил, что 42,2 тысячи псковичей полностью завершили вакцинацию от коронавируса.