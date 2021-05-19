52,8 тысячи псковичей привились первым компонентом вакцины от коронавируса

Прививку от коронавируса можно сделать в 38 пунктах Псковской области. Они организованы в поликлинических отделениях, также вакцинация идут в мобильных ФАПах. Кроме того, медработника можно вызвать на дом или посетить прививочный кабинет в торговых центрах: в Пскове –«Акваполис», «Империал» и «Фьёрд Плаза», в Великих Луках – «Апельсин».

Вакцинация в торговых центрах проходит в режиме живой очереди, а чтобы привиться в медучреждении необходимо записаться на процедуру. Это можно сделать по номеру единой диспетчерской службы 122, через портал «Госуслуг» и непосредственно в организации.