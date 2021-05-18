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Культура / Событие

Михаил Ведерников поблагодарил за работу псковских музейщиков

18 мая 2021 года, 19:44

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников музеев региона с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников поблагодарил за работу псковских музейщиков

«Музеи занимают особое место в нашей жизни — они бережно сохраняют и приумножают историко-культурное наследие для будущих поколений», - отметил губернатор.

По его словам, в регионе работают 25 музеев, экспозиции которых за год посетили более 800 тыс. человек.

Губернатор подчеркнул, что музейные работники не только сохраняют традиции, но и осваивают современные технологии, проводят трансляции и онлайн-экскурсии.

«Благодарю каждого, чья работа и жизнь связана с музеями — за самоотверженный труд, преданность своему делу, ответственность и энтузиазм», — сказал Михаил Ведерников и пожелал музейщикам новых успехов и благополучия. 

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