Михаил Ведерников поблагодарил за работу псковских музейщиков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников музеев региона с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Музеи занимают особое место в нашей жизни — они бережно сохраняют и приумножают историко-культурное наследие для будущих поколений», - отметил губернатор.

По его словам, в регионе работают 25 музеев, экспозиции которых за год посетили более 800 тыс. человек.

Губернатор подчеркнул, что музейные работники не только сохраняют традиции, но и осваивают современные технологии, проводят трансляции и онлайн-экскурсии.

«Благодарю каждого, чья работа и жизнь связана с музеями — за самоотверженный труд, преданность своему делу, ответственность и энтузиазм», — сказал Михаил Ведерников и пожелал музейщикам новых успехов и благополучия.