На выпускных в псковских детсадах и школах рекомендовано присутствие одного родителя

На выпускных в школах и детских садах Псковской области рекомендовано присутствие одного родителя или законного представителя ребёнка, пишет Телеграм-канал «Псковские новости» со ссылкой на информацию областного комитета по образованию

Там пояснили, что такая рекомендация связана с ограниченными площадями помещений, прежде всего, в детских садах. «Но если кому-то очень надо, то можно не только одному родителю: списки, как известно, на бесплатное тестирование собирают в учебных учреждениях», - отмечается в сообщении.

Контролировать присутствие родителей на выпускных будут воспитатели, учителя, директора, заведующие в учебных заведениях. С ними уже проведены совещания на эту тему.

Кроме того, в комитете дали разъяснение по поводу тестов на коронавирус, при наличии которых родителей будут допускать на выпускные. Сейчас организовано бесплатное тестирование, но можно предъявить и тест из коммерческой лаборатории, главное условие, чтобы он был отрицательным и сделан не более, чем за 72 часа.