Один из псковских поставщиков перешел на новую цену реализации сжиженного газа в баллонах

«Псковтрансгаз» перешел на новую цену реализации сжиженного газа в баллонах с доставкой, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Вопрос по утверждению цены был рассмотрен на заседании коллегии регионального комитета по тарифам и энергетике. Теперь, согласно приказу профильного комитета, цена для населения, установленная по 30 июня текущего года, составит 43,75 руб/кг, а с 1 июля по 31 декабря — 45,20 руб/кг.

Разницу между фактическими расходами организации и уровнем цен для населения будет возмещать администрация Псковской области: компании будет предоставлена.

Псковская область начала устанавливать цены на сжиженный газ в баллонах одной из первых. Работа регулируется приказом ФАС России о введении регулирования на этот товар.