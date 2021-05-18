Александр Седунов: Состояние великолукских школьников удовлетворительное

Состояние великолукских школьников, почувствовавших недомогание после урока физкультуры, оценивается как удовлетворительное, пишет официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на председателя комитета по образованию Александра Седунова.

«У детей был урок физкультуры на улице – это был третий урок, но, так как первых двух занятий не было, дети пришли к третьему», - рассказал Александр Седунов.

По его словам, ученики занимались на уроке обычной тренировкой. Однако, четверо школьников пожаловались на головокружение и слабость. Администрация школы отреагировала оперативно: вызвала детям скорую и предупредила о случившемся родителей.

Школьники были госпитализированы в больницу. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.

«С детьми находится классный руководитель. Говорить о причинах, почему дети почувствовали себя плохо, можно только после тщательного изучения всех медицинских анализов и проведения соответствующих проверок. Но никаких факторов отравления нет», - подчеркнул Александр Седунов.

Следственный комитет по данному факту проводит проверку. Следственно-оперативная группа пытается выяснить причины, вызвавшие у несовершеннолетних плохое самочувствие.