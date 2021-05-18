Общество «Знание» проведет всероссийский просветительский марафон

Российское общество «Знание» 20-22 мая проведет просветительский марафон «Новое Знание» в 8 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Марафон будет транслироваться на сайте marathon.znanierussia.ru.

В программе марафона более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Его спикерами станут полторы сотни выдающихся представителей науки, культуры, искусства, госуправления, бизнеса и спорта. В их числе Тимур Бекмамбетов, Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Владимир Познер, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Владимир Мединский, Сергей Собянин, Стив Возняк.

По словам генерального директора Российского общества «Знание» Максима Древаля, марафон – это «уникальная площадка, с которой мы расскажем людям по всей стране о достижениях и прорывах России в науке, истории, искусстве и многих других сферах, о ее ярких и талантливых людях».

Российское общество «Знание» – общественная некоммерческая организация, основная задача которой – просветительская работа. В своем послании Федеральному Собранию в апреле этого года президент Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе.