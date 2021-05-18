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Политика / Партии

Более 50% участников праймериз «ЕР» ранее не занимались политикой

18 мая 2021 года, 16:30

Более 50% участников предварительного голосования «Единой России» – беспартийные. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на председателя федерального организационного комитета праймериз, члена Совета Федерации РФ Александра Карелина.

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Всего на участие в праймериз подано 7 636 заявлений. 35% участников - молодые люди до 35 лет. Средний возраст кандидатов – 41 год. Около трети участников праймериз - представители малого и среднего бизнеса, 14,5% представляют сферу образования, около10% занимаются муниципальной службой.

51,2% заявившихся на участие в предварительном голосовании — это не члены и не сторонники «Единой России». Только четверть кандидатов является действующими депутатами, в том числе лишь 4% - нынешнего созыва Госдумы.

Процедура предварительного голосования пройдет с 24 по 30 мая. Участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги». Итоги будут подведены 1 июня. Затем списки кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму утвердит съезд партии.

Ранее «Псковская правда» сообщала, что в предварительном голосовании «Единой России» в Псковской области намерены принять участие 108 кандидатов. В том числе 13 на праймериз по выбору кандидатов в Государственную Думу и 95 – в Псковское областное Собрание.

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