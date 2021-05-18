Порядка 37,4 тысяч жителей Псковской области проголосовали за объекты благоустройства, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Онлайн-голосование стартовало 26 апреля и продлится почти месяц – до 30 мая. Стать участником проекта может каждый желающий. Для этого необходимо выбрать территории, которые нуждаются в благоустройстве, и проголосовать за них на сайте платформы или на портале «Госуслуг».

Мероприятие реализуется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Псковичам представлено к голосованию 96 территорий. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, будут включены в список территорий для благоустройства на 2022 год.

Вопросы по голосованию можно задать по номеру горячей линии 8 (800) 600 2013. Колл-центр работает круглосуточно семь дней в неделю.

Кроме того, в Псковской области открыты 26 волонтерских центров, оказывающих информационную и техническую помощь гражданам.