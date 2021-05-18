Программой кэшбэка на путевки в детские лагеря в Псковской области смогут воспользоваться около тысячи человек

Программой кэшбэка на путевки в детские лагеря по расчетам директора регионального Центра отдыха и оздоровления Татьяны Богдановой в Псковской области смогут воспользоваться около тысячи человек. Об этом она заявила в комментарии «АиФ-Псков».

Всего в лагерях региона в 2021 году смогут отдохнуть около 12 тысяч человек. Столь небольшое число участников президентской программы связано с тем, что подавляющее большинство отдыхающих могут воспользоваться теми или иными льготами и скидками при покупке путевки, размер которых составляет от 80% до 90%.

Средняя стоимость путевки в Псковской области — чуть больше 21 тысячи. При этом размер кэшбэка — 50%, и он не может превышать 20 тысяч рублей.

Тем не менее, по словам Татьяны Богдановой, псковичи уже обращаются в Центр за путевками в лагеря с кэшбэком. Их можно будет приобрести с 20 мая.