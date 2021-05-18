Гидроциклисты нарушают запрет на использование моторных плавательных средств в Псковской области

Ограничение введено для исключения факторов беспокойства нерестующих рыб с 9 апреля по 15 июня. Оно распространяется на все типы плавательных средств, в том числе гидроциклы.

Тем не менее, на берегу Псковского озера в районе баз отдыха «Кривск», «Лукоморье» и «Плесков» были замечены нарушители. «С 8:00 утра и до наступления темноты отдыхающие с шумом бороздили прибрежные воды, - написали местные жители в редакцию ПАИ. - Ситуация не нова и происходит каждый год. Меняется только количество гидроциклов у населения — их становится все больше, а рыбы в наших водоёмах — меньше».

Заместитель начальника отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Владислав Колесников подтвердил, что такие действия незаконны и в соответствии с КоАП РФ подлежат наказанию.

Гидроциклистам, нарушающим ограничение на использование моторов, грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей. Однако, в этом году рыбоохране нарушители пока не попадались. Владислав Колесников добавил, что местные жители могут сообщить о нарушителях по телефону горячей линии рыбоохраны: 89219313216.

Специалист также уточнил, что составить протокол на нарушителей могут и сотрудники ГИМС или областного комитета по природным ресурсам и экологии. Протоколы направляются в рыбоохрану для принятия решения о назначении наказания.

Кроме того, в Псковской области с 5 мая действует запрет на установку и использование сетей на всех водоёмах региона. Рейды по пресечению незаконной ловли рыбы проводятся ежедневно.