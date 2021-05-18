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Происшествия / ЧП

Провал на пешеходной дорожке в парке Пскова ликвидировали

18 мая 2021 года, 13:25

Провал грунта на пешеходной дорожке в Пскове в парке культуры и отдыха имени А. С. Пушкина ликвидировали. Об этом сообщил корреспонденту «Псковской правды» заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас.

Провал на пешеходной дорожке в парке Пскова ликвидировали

Он отметил, что в образовавшуюся яму опускали камеру. Там обнаружился фрагмент неиспользуемой трубы. «Видимо, тут когда-то шёл водопровод, больше 30 лет назад», - сказал замначальника УГХ.

Он пояснил, что образовавшаяся яма — это просто карстовый пролом: была карстовая трещина, через которую грунт размыло водой.

«Сегодня мы всё засыпали, теперь там прогулки безопасны», - заверил Антон Ляугминас.

Провал на пешеходной дорожке заметили псковичи вечером 16 мая. Размер ямы, по словам очевидцев, достигал 50 сантиметров. 

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