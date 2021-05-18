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Общество

Заявку на региональный конкурс грантов псковские НКО смогут подать в электронном виде

18 мая 2021 года, 13:41

Заявку на региональный конкурс грантов некоммерческие организации Псковской области смогут подать в электронном виде, сообщила начальник отдела общественных проектов Олеся Назарой на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 18 мая.

Платформу для удаленной регистрации предоставляет фонд президентских грантов.

Участвовать в грантовом конкурсе может любая некоммерческая организация Псковской области. «Все зависит от компетенции и желании участвовать. Первый год мы потратили на то, чтобы убедить организации участвовать», - отметила начальник управления общественных проектов и молодежной политики Псковской области Наталья Плявинская.

По ее словам, в первый год было порядка двадцати участников, сейчас их уже больше. Кроме того, появились специалисты, которые помогают в ведении бухгалтерской отчетности, заполнении заявок.

«Таких возможностей как сейчас наверное не было никогда - как на федеральном, так и на региональном уровнях. Возможностей очень много», - отметила Наталья Плявинская и добавила, что проект призван создать устойчивые НКО. 

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