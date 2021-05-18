Проект модернизации псковской филармонии разработают в ходе хакатона, сообщила начальник управления общественных проектов и молодежной политики Псковской области Наталья Плявинская на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 18 мая.

По ее словам, филармонию необходимо преобразовать и осовременить. Этим займутся участникам хакатона, проведение которого запланировано на конец мая.

При этом, команды ни в чем не ограничивают. Итоговое решение будет принимать жюри: экспертам предстоит выбрать только один проект.