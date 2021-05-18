Гранты больше 500 тыс. рублей могут получить псковские НКО

Сумма гранта, на которую могут рассчитывать псковские некоммерческие организации, будет больше 500 тыс. рублей, сообщила начальник управления общественных проектов и молодежной политики Псковской области Наталья Плявинская на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 18 мая.

Областной конкурс субсидий стартует в июне. По словам начальника отдела общественных проектов Олеси Назарой, конкурс пройдет в совершенно новом формате.

Сумма для НКО - 10,2 млн рублей. Это максимальная сумма софинансирования, которую могла получить Псковская область от фонда президентских грантов. Олеся Назарой также добавила, что 100% софинансирование получили немногие регионы.