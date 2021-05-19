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Общество

Студенты московских вузов на территории Себежского укрепрайона будут учиться снимать кино

19 мая 2021 года, 17:01

Студенты московских вузов на территории Себежского укрепрайона будут учиться снимать кино, сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на автора идеи создания музея под открытым небом - командира поискового отряда «Забытый батальон» Владимира Бумакова.

По словам Владимира Бумакова, на территории будущего парка-музея планируется открыть постоянно действующую тренировочную экспедиционную базу. Уже в этом году участниками этого проекта станут студенты московских вузов. Помимо работы по благоустройству территории, они будут участвовать в мастер-классах «Режиссура» и «Фотография».

«Мы хотим научить детей путем визуализации каких-то событий рассказывать историю. Нужно выводить их из формата одноминутного инстаграмовского тайминга. Невозможно «Они сражались за Родину» снять за одну минуту. Режиссеры и специалисты по операторской работке из Москвы готовы приезжать и бесплатно рассказывать о том, что если ты взял в руки камеру, ты берешь на себя ответственность перед теми, кто тебя будет смотреть. Каждая фотография, как и каждое слово, имеет смысл и ты должен прогнозировать реакцию на него», - пояснил Владимир Бумаков.

Студенты из Москвы приезжают в Себежский район в начале июля. В это же время стартует на территории укрепрайона стартует третья Себежская «Вахта памяти». «Здесь будет работать поисковый отряд, и ребята будут при нем. Опытные наставники-следопыты будут с этими ребятами. Мы ими будем заниматься, а они смотреть, что мы делаем. Участвовать в этой работе будет и центральный офис Русского географического общества в Москве. Это и их проект тоже», - отметил Владимир Бумаков.

Подробности о создании музея под открытым небом и работе поисковиков отряда «Забылый батальон» читайте на сайте «АиФ-Псков»>>>> 

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