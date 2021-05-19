В создании парка-музея «Себежский укрепрайон» планируют участвовать Инженерные войска России

По его словам, в Себежский район приедет с рабочим визитом делегация руководства Инженерных войск России. «С представителями инженерных войск пройдет большое совещание в Себеже, определим форму их участия в проекте. И уже в июле приезжает большая группа студентов-волонтеров из Москвы, из Российского Технологического университета. Они будут выполнять первую стадию работ по началу благоустройства, кустарники лишние выпиливать, готовить тропинки, проходы к сооружениям и так далее. Территорию надо приводить в порядок, чтобы она была пригодна для посещения туристами», - пояснил Владимир Бумаков.

Себежский укрепрайон представляет собой две локации: треугольник площадью 2,5 километра, на котором расположены 9 ДОТов и небольшой участок с тремя ДОТами. На этой территории планируется создать парк-музей. «ДОТы станут объектами туристической инфраструктуры. Все они уникальны — нет двух одинаковых сооружений. А история строительства каждого ДОТа — это история маленького трудового подвига», - отметил Владимир Бумаков.

«Это будет место, максимально приближенное к условиям дикой природы. Человек должен туда приехать и отвлечься от этой всей урбанистики. Свежий воздух, чистая природа, объекты военной фортификации, которые «вмонтированы» в землю. Люди будут таким образом приобщаться к истории. Там еще будут вестись поисковые работы, достаточно обширные», - рассказал инициатор проекта.

Проект парка-музея пока существует только в черновиках. «Туда еще нет дороги. Инженерные войска уже анонсировали желание ее восстановить. Тогда уже всем будет понятно, что проект запущен. И мы сможем заявляться на грант на создание проектно-сметной документации», - пояснил инициатор проекта.

Подробности о создании музея под открытым небом и работе поисковиков отряда «Забылый батальон» читайте на сайте «АиФ-Псков»>>>>