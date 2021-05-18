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Политика

Новый закон о пчеловодстве в Псковской области рассмотрит региональный парламент

18 мая 2021 года, 11:40

Новый закон «Об отдельных вопросах в сфере развития пчеловодства в Псковской области» рассмотрит Псковское областное Собрание депутатов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Законопроект, разработанный областным комитетом по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору, соответствует актуальным нормам федерального законодательства, в том числе закону «О пчеловодстве в Российской Федерации», который был принят 30 декабря 2020 года.

Нормативный правовой акт призван разграничить полномочия между органами госвласти области в сфере пчеловодства. Так, региональный парламент принимает законы и контролирует их исполнение, администрация области утверждает государственные программы по развитию пчеловодства, а уполномоченный орган исполнительной власти занимается реализацией госпрограмм, а также установкой порядка оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки.

Действующий региональный закон «О пчеловодстве», по словам председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрея Козлова, был принят в ноябре 2018 года по инициативе Общественной палаты Псковской области. Его текст проработала специально созданная межведомственная рабочая группа.

«Мы понимали, что в отсутствие федерального закона мы должны были на областном уровне установить законодательное регулирование пчеловодства, потому что отрасль активная и не беспроблемная, зачастую возникали конфликты пчеловодов с соседями и надзорными органами. Кроме того, пчеловоды хотели иметь свой праздник, который и был установлен нашим областным законом», - отметил Андрей Козлов.

По его словам, региональное законодательство должно быть приведено в соответствие с новыми правовыми нормами федерального закона, так как он выше с юридической точки зрения.

«Закон «О пчеловодстве в РФ» установил правовые основы развития этой сферы как сельскохозяйственной деятельности, закрепил все основные понятия. На областном уровне мы прописываем полномочия различных органов власти, в том числе, по утверждению и реализации программ развития отрасли, и я очень надеюсь, что принятие этого закона, повлечёт выделение финансирования на поддержку активных граждан и объединений пчеловодов по аналогии с тем, как в нашей области поддерживаются фермеры», - заключил Андрей Козлов.

Дата празднования Дня пчеловода в Псковской области остается прежней – 14 августа.

Новый документ может вступить в законную силу 29 июня 2021 года. В настоящее время законопроект направлен на рассмотрение в комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.

Решение о рассмотрении документа на сессии регионального парламента примет Совет Собрания, заседание которого запланировано на 19 мая.

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