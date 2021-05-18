Вместо сгоревшего этажа усадьбы в Волышово установили баннер

Вместо сгоревшего мансардного этажа усадьбы графа Строгонова в деревне Волышово Порховского района установили баннер. Об этом сообщает официальный Instagram-аккаунт района.

Идея установить баннер на месте утраченного в пожаре этажа графского дома возникла у архитектора Татьяны Ознобишиной в начале 2021 года. Ее поддержал и комитет по охране памятников Псковской области.

Дизайн-макет Татьяна Ознобишина разработала на основе обмерных чертежей, выполненных в 1985 году специалистами института «Спецпроектреставрация», в том числе псковским архитектором Артемом Коновым.

«Эти чертежи — бесценный документ, на основании которых можно будет в дальнейшем вести реставрационные работы», - поясняется в сообщении.