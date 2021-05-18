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Общество

Вместо сгоревшего этажа усадьбы в Волышово установили баннер

18 мая 2021 года, 11:13

Вместо сгоревшего мансардного этажа усадьбы графа Строгонова в деревне Волышово Порховского района установили баннер. Об этом сообщает официальный Instagram-аккаунт района.

Вместо сгоревшего этажа усадьбы в Волышово установили баннер

Фото официальной страницы Портновского района в Instagram

Идея установить баннер на месте утраченного в пожаре этажа графского дома возникла у архитектора Татьяны Ознобишиной в начале 2021 года. Ее поддержал и комитет по охране памятников Псковской области.

Дизайн-макет Татьяна Ознобишина разработала на основе обмерных чертежей, выполненных в 1985 году специалистами института «Спецпроектреставрация», в том числе псковским архитектором Артемом Коновым. 

«Эти чертежи — бесценный документ, на основании которых можно будет в дальнейшем вести реставрационные работы», - поясняется в сообщении.

Вместо сгоревшего этажа усадьбы в Волышово установили баннер

Фото официальной страницы Портновского района в Instagram

«Благодаря энтузиазму и воплощенной инициативе, мы можем представить себе, как выглядел фасад графского дома», - говорится в публикации. 

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