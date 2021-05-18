Более 5,5 тыс. жителей Великолукского района привились первым компонентом вакцины от COVID-19, отметил глава района Алексей Кузьмин в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.
Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, вакцинация проходит в Великолукской межрайонной больнице.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
В ходе встречи участники также обсудили раализацию национальных проектов в муниципалитете. Глава района отметил, что все работы идут по графику.
В частности, планируется приобрести квартиры для расселения великолучан из аварийного жилья, благоустроить две общественные территории и поставить в район автоклуб.
Общий объем финансирования на 2021 год, по словам Алексея Кузьмина, превышает 60 млн рублей.