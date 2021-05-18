Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, вакцинация проходит в Великолукской межрайонной больнице.

Более 5,5 тыс. жителей Великолукского района привились первым компонентом вакцины от COVID-19, отметил глава района Алексей Кузьмин в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

В ходе встречи участники также обсудили раализацию национальных проектов в муниципалитете. Глава района отметил, что все работы идут по графику.

В частности, планируется приобрести квартиры для расселения великолучан из аварийного жилья, благоустроить две общественные территории и поставить в район автоклуб.

Общий объем финансирования на 2021 год, по словам Алексея Кузьмина, превышает 60 млн рублей.