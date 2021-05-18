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Общество

Деньги на лечение пятилетней девочки соберут на весенней ярмарке в Пскове

18 мая 2021 года, 10:01

Весенняя ярмарка «Покровский торг» пройдет на подворье Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в Пскове 22 мая, сообщили «Псковской правде» организаторы.

Деньги на лечение пятилетней девочки соберут на весенней ярмарке в Пскове

Фото подворья Псково-Печерского монастыря

В рамках мероприятия состоится благотворительная акция. Организаторы планируют сделать пирог весом в пятнадцать килограммов, чтобы каждый желающий смог приобрести кусочек угощения за символическую плату.

Деньги, собранные от продажи огромного пирога, пойдут на лечение четырехлетней Киры Дегтярёвой. У девочки врожденные ДЦП и иммунодефицит.

26 мая Кире будет пять лет. Однако, она еще не научилась ходить без поддержки и говорить. Кира произносит отдельные слова, но чёткой речи у нее нет. В связи с этим девочке требуется курс томатиса, направленного на запуск речи, тренировку внимания, распознавания звуков и их восприятие. Один курс Кира уже прошла, впереди еще два.  

Деньги на лечение пятилетней девочки соберут на весенней ярмарке в Пскове
Кира Дегтярёва
Фото подворья Псково-Печерского монастыря

На ярмарке будет представлен широкий выбор продовольственных и непродовольственных товаров, сувениров ручной работы, гости смогут попробовать русскую кухню и поучаствовать в конкурсах. Так, в рамках мероприятия состоятся конкурс на звание «Лучший участник Покровской ярмарки» и специальный фотоконкурс.

Организаторы приглашают к участию в «Покровском торге» псковских фермеров, пчеловодов и мастеров сувениров ручного творчества. Подробнее можно узнать по номеру +7(911)359-09-32 (Ирина Назарова). 

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