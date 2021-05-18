Деньги на лечение пятилетней девочки соберут на весенней ярмарке в Пскове

Весенняя ярмарка «Покровский торг» пройдет на подворье Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в Пскове 22 мая, сообщили «Псковской правде» организаторы.
Весенняя ярмарка «Покровский торг» пройдет на подворье Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в Пскове 22 мая, сообщили «Псковской правде» организаторы.
В рамках мероприятия состоится благотворительная акция. Организаторы планируют сделать пирог весом в пятнадцать килограммов, чтобы каждый желающий смог приобрести кусочек угощения за символическую плату.
Деньги, собранные от продажи огромного пирога, пойдут на лечение четырехлетней Киры Дегтярёвой. У девочки врожденные ДЦП и иммунодефицит.
26 мая Кире будет пять лет. Однако, она еще не научилась ходить без поддержки и говорить. Кира произносит отдельные слова, но чёткой речи у нее нет. В связи с этим девочке требуется курс томатиса, направленного на запуск речи, тренировку внимания, распознавания звуков и их восприятие. Один курс Кира уже прошла, впереди еще два.
На ярмарке будет представлен широкий выбор продовольственных и непродовольственных товаров, сувениров ручной работы, гости смогут попробовать русскую кухню и поучаствовать в конкурсах. Так, в рамках мероприятия состоятся конкурс на звание «Лучший участник Покровской ярмарки» и специальный фотоконкурс.
Организаторы приглашают к участию в «Покровском торге» псковских фермеров, пчеловодов и мастеров сувениров ручного творчества. Подробнее можно узнать по номеру +7(911)359-09-32 (Ирина Назарова).