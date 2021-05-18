Деньги на лечение пятилетней девочки соберут на весенней ярмарке в Пскове

В рамках мероприятия состоится благотворительная акция. Организаторы планируют сделать пирог весом в пятнадцать килограммов, чтобы каждый желающий смог приобрести кусочек угощения за символическую плату.

Деньги, собранные от продажи огромного пирога, пойдут на лечение четырехлетней Киры Дегтярёвой. У девочки врожденные ДЦП и иммунодефицит.

26 мая Кире будет пять лет. Однако, она еще не научилась ходить без поддержки и говорить. Кира произносит отдельные слова, но чёткой речи у нее нет. В связи с этим девочке требуется курс томатиса, направленного на запуск речи, тренировку внимания, распознавания звуков и их восприятие. Один курс Кира уже прошла, впереди еще два.