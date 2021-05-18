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Общество / Здоровье

59 человек заболели коронавирусом и 200 выздоровели за сутки в Псковской области

18 мая 2021 года, 09:36

59 человек заболели коронавирусом и 200 выздоровели в Псковской области за сутки 17 мая, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

59 человек заболели коронавирусом и 200 выздоровели за сутки в Псковской области

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова

Больше всего заболевших – 20 человек – выявили Новоржевском районе (всего 440). 16 ковидбольных зафиксировали в Пскове (всего 13 тыс. 510). В Островском районе (всего 1 тыс. 887) диагностировали шесть случаев коронавируса, в Псковском (всего 3 тыс. 95) и Пыталовском (всего 362) – по четыре, в Опочецком (всего 916) – три, а в Пушкиногорском (всего 353) – два. Всего по одному человеку заразилось в Дедовичском (всего 788), Печорском (всего 720), Себежском (всего 602) и Красногородском (всего 220) районах.

С начала пандемии подтвердилось 37 тыс. 273 случая СОVID-19. Выздоровели от этого заболевания 30 тыс. 690 пациентов, умерли – 374.

Глава региона также сообщил, что в офтальмологическом отделении Псковской областной Клинической больницы выявили новый очаг коронавируса. 

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