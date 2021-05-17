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Общество / Здоровье

С 18 мая псковичей начнут тестировать для участия в школьных выпускных

17 мая 2021 года, 20:35

С 18 мая в Псковской области начинается тестирование на коронавирусную инфекцию граждан, желающих присутствовать на выпускных в детских садах и школах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на первого заместителя губернатора Псковской области Веру Емельянову.

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«Все вопросы с каждым муниципалитетом отработаны, информация доведена до всех руководителей образовательных организаций и учреждений здравоохранения, места для забора анализа определены. Списки родителей для проведения исследования будет готовить образовательное учреждение», - сообщила Вера Емельянова. Напомним, тестирование на коронавирус для родителей школьников и детсадовцев будут проводить бесплатно. При этом рекомендуется ограничить число присутствующих на праздниках представителей от каждой семьи.

Тестирование будет проводиться на базе поликлиник всех районных и межрайонных больниц. Председатель регионального Комитета по здравоохранению Марина Гаращенко заверила, что все необходимое для проведения исследования в области есть. «Родители будут обследоваться централизованно, строго по спискам, которые будет формировать учебное заведение», - пояснила она.

Ранее сообщалось, что в соответствии с рекомендациями территориального управления Роспотребнадзора допуск на праздник для родителей будет открыт после получения отрицательного теста на коронавирус (сроком не более 3-х дней), либо при предъявлении справки о завершении вакцинации или наличии антител. Операторы, фотографы и аниматоры для должны будут иметь оба документа.

В этом году из детских садов в Псковской области выпускаются более 6 тысяч дошкольников, 9-й и 11-й класс оканчивают еще более 8,7 тысяч человек.

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