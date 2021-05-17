108 кандидатов намерены принять участие в праймериз «ЕР» в Псковской области

108 кандидатов намерены принять участие в предварительном голосовании «Единой России» в Псковской области: 13 – по выбору кандидатов в Государственную Думу и 95 – в Псковское областное Собрание. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии со ссылкой на члена регионального оргкомитета предварительного голосования «Единой России» в Псковской области Максима Адамчука.

«Почти половина участников внутрипартийного голосования по выборам кандидатов в Госдуму – беспартийные, совершенно новые лица в политике», – подчеркнул он. По его словам в праймериз «ЕР» принимают участие учителя, медики, спортсмены, волонтеры «ЕР».

Максим Адамчук отметил, что это «говорит о настоящей конкурентной борьбе в предварительном голосовании в нашем регионе». «От партии на выборы пойдут достойные и сильные кандидаты», – сказал он.

Регистрация избирателей продлится до 28 мая. В целом по стране на нее заявились 4,8 миллиона человек. Процедура праймериз пройдет с 24 по 30 мая. Участвовать в ней смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги». Итоги будут подведены 1 июня.