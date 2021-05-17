Эксперты рассказали, какие товары подорожали в Псковской области в апреле

В Псковской области в апреле значительнее всего подорожали продовольственные товары: индекс цен за месяц составил 0,6%. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковстата.

Так, высокий рост цены был зафиксирован на столовую свеклу – 20%, куриные яйца – 15%, морковь – 12,3%, картофель – 9,5%, виноград – 8%, репчатый лук – 7,4%, икру лососевых рыб – 5,1%, карамель и свежую белокочанную капусту – 4,8%, а также мороженые кальмары – на 4%.

Подешевели в Псковской области свежие огурцы– на 9%, шоколадные конфеты– на 3,9%, мясные консервы для детского питания – на 3,8%, сырокопченая колбаса– на 3,4% и свежие грибы– на 3,3%.

В группе непродовольственных товаров наблюдалось снижение цен. Так, стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов упала на 0,4% за месяц. В частности, осельтамивир (номидес) подешевел на 3,3%, а амлодипин – на 3,1%.

Существенный рост цен отмечен на цефриаксон – на 4,3%, панкреатин – на 3,7%, омепразол – на 3,4%. Другие лекарственные препараты в среднем подорожали на 0,8%. Например, выросли цены на валидол – на 4,1%, корвалол– на 3,7% и левомеколь – на 3,4%. Зато настойка пустырника стала на 2,6% дешевле.

Снижение цен наблюдалось на санитарно-гигиеническую маску – на 3,9%, антисептик для рук – на 3,4%, на зубную пасту – на 2,4%, туалетное мыло – на 0,7%, стиральный порошок и зубную щётку – на 0,6%, туалетную бумагу – на 0,05%.

В то же время, ряд товаров, относящихся к перечню веще первой необходимости, подорожал: выросли цены на хозяйственное мыло и детские бумажные подгузники – на 1,5%, а на сухие корма для животных и шампунь – на 1,1%.

На 6,6% выросла стоимость велосипедов для дошкольников и подушек, на 5,5% подорожал еврошифер, на 5,4% - летние платья для девочек дошкольного возраста, на 4,1% – шкафы для прихожей и флеш-накопители USB.

Тем не менее, цены упали на электрочайники – они подешевели на 5,2%, ламинат – на 5%, майки и мужские футболки – на 3,8%, женские гигиенические прокладки – на 3%.

В целом, стоимость непродовольственных товаров увеличилась на 0,4%, на услуги – на 0,1%. Стоимость гостиничных услуг поднялась на 6,5%, полета в салоне эконом класса – на 3,3%, автобусной экскурсии – на 3,0%, дня в доме отдыха или пансионате – на 2,9%. Из бытовых услуг выросли цены на установку натяжного потолка – на 6,1%, установку пластиковых окон – на 2,5%. При этом подешевела поездка на отдых в ОАЭ. Приобрести путевки можно было на 23% дешевле.

Таким образом, в апреле цены на потребительском рынке Псковской области выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, на 2,4% - с декабрем 2020 года и на 5,2% - с аналогичным периодом прошлого года.