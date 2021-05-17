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Общество

112 млн рублей направят Псковской области на создание комплекса «Александр Невский с дружиной»

17 мая 2021 года, 16:44

112 млн рублей направят Псковской области на создание мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Средства, выделенные из резервного фонда президента Минкультуры РФ, предоставят Российскому военно-историческому обществу. Субсидия предусмотрена для возмещения затрат, связанных со строительством и открытием мемориала, в том числе с организацией и проведением мероприятий.

Еще 38 млн рублей направят Росмолодежи на финансирование студенческих отрядов, занимающихся благоустройством территорий деревень Самолва и Кобылье Городище Гдовского района. За обустройство прилегающих к комплексу территорий отвечает молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» Псковской области.

Создание мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» приурочено к празднованию 800-летие со дня рождения князя. 

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