Анастасия Повторейко: Пациенты с бронхиальной астмой болеют коронавирусом реже

Пациенты с бронхиальной астмой болеют коронавирусом реже и легче, сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 17 мая.

«Пациенты с астмой, которые постоянно получают базисную терапию, болеют коронавирусом реже или легче», - рассказала главврач. Однако, несмотря на принадлежность к условно защищенной группе, им необходимо носить защитные маски и соблюдать все необходимые предписания Роспотребнадзора, подчеркнула спикер.

Она призвала всех жителей Псковской области относится к заболеванию крайне осторожно. По словам Анастасии Повторейко, коронавирус развивается непредсказуемо, влияет на сосуды и отличается мультидисциплинарностью. Он может выстрелить в сердечно-сосудистую систему, вызвать тромбоэмболию.

Анастасия Повторейко рекомендует псковичам не надеяться на собственный иммунитет.