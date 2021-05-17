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Общество / Здоровье

Анастасия Повторейко: Пациенты с бронхиальной астмой болеют коронавирусом реже

17 мая 2021 года, 16:27

Пациенты с бронхиальной астмой болеют коронавирусом реже и легче, сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 17 мая.

Анастасия Повторейко: Пациенты с бронхиальной астмой болеют коронавирусом реже

«Пациенты с астмой, которые постоянно получают базисную терапию, болеют коронавирусом реже или легче», - рассказала главврач. Однако, несмотря на принадлежность к условно защищенной группе, им необходимо носить защитные маски и соблюдать все необходимые предписания Роспотребнадзора, подчеркнула спикер.

Она призвала всех жителей Псковской области относится к заболеванию крайне осторожно. По словам Анастасии Повторейко, коронавирус развивается непредсказуемо, влияет на сосуды и отличается мультидисциплинарностью. Он может выстрелить в сердечно-сосудистую систему, вызвать тромбоэмболию.

Анастасия Повторейко рекомендует псковичам не надеяться на собственный иммунитет. 

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