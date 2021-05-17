Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Более шести тысяч псковичей привились от коронавируса в торговых центрах

17 мая 2021 года, 16:00

6,3 тысяч человек привились от коронавируса в торговых центрах Пскова и Великих Лук, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Более шести тысяч псковичей привились от коронавируса в торговых центрах

Число пациентов, полностью завершивших вакцинацию, достигло почти 41 тысячи. Первый компонент при этом получили порядка 51,5 тысячи человек.

В медучреждения Псковской области поступило более 60 тысяч доз вакцин: 58 тысяч доз препарата «Гам-Ковид-Вак» и 2 тысячи доз препарата «ЭпиВакКорона».

Записаться на вакцинацию можно по номеру «122», через портал «Госуслуги», в регистратурах поликлинических отделений. Пункты вакцинации от коронавируса открыты во всех муниципалитетах региона. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

За год дизельное топливо в Псковской области подорожало на 8,2%
Эксперты рассказали, какие товары подорожали в Псковской области в апреле
Россельхозбанк повышает доходность по розничным вкладам
112 млн рублей направят Псковской области на создание комплекса «Александр Невский с дружиной»
Анастасия Повторейко: Пациенты с бронхиальной астмой болеют коронавирусом реже
Площадь Победы в Пскове отремонтируют до 31 августа
В Изборске открыли знак «Самые красивые деревни и городки России»
Вода пока не позволяет псковским поисковикам поднять самолет ИЛ-2 времен войны
Старинные коммуникации могут находиться на месте провала грунта в парке Пскова

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Странный зуд

Общество / Здоровье
17 мая 12:28

Странный зуд

Почему по ночам стали зудеть ладони?
Псковский друмлин

Общество
13 мая 16:19

Псковский друмлин

Краевед рассказал об уникальном растительном мире Соколихи
Пушкин, Невский и ковид

Общество
13 мая 10:30

Пушкин, Невский и ковид

Новый руководитель комитета по культуре рассказала об инвентаризации, единой афише и звезде праздника в честь 1000-летия Усвят