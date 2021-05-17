Более шести тысяч псковичей привились от коронавируса в торговых центрах

6,3 тысяч человек привились от коронавируса в торговых центрах Пскова и Великих Лук, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Число пациентов, полностью завершивших вакцинацию, достигло почти 41 тысячи. Первый компонент при этом получили порядка 51,5 тысячи человек.

В медучреждения Псковской области поступило более 60 тысяч доз вакцин: 58 тысяч доз препарата «Гам-Ковид-Вак» и 2 тысячи доз препарата «ЭпиВакКорона».

Записаться на вакцинацию можно по номеру «122», через портал «Госуслуги», в регистратурах поликлинических отделений. Пункты вакцинации от коронавируса открыты во всех муниципалитетах региона.