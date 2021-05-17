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Транспорт / Инфраструктура

Площадь Победы в Пскове отремонтируют до 31 августа

17 мая 2021 года, 15:37

218 метров площади Победы в Пскове отремонтируют до 31 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Площадь Победы в Пскове отремонтируют до 31 августа

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
Площадь Победы в Пскове отремонтируют до 31 августа

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Подрядная организация «Дорремстрой» уже приступила к установке нового бортового камня, фрезерование проезжей части и укладку выравнивающего слоя покрытия планируется начать на следующей неделе.

Также рабочие заменят люки колодцев и плит перекрытий, уложат геосетку и верхний слой асфальтобетонного покрытия, а после нанесут разметку термопластиком, заасфальтируют тротуары, демонтируют пешеходное ограждение и посеют газоны. Подрядчик дает четырехлетнюю гарантию на верхний слой покрытия, на бортовой камень – два года, на термопластик – один год.

Площадь Победы в Пскове отремонтируют до 31 августа

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
Площадь Победы в Пскове отремонтируют до 31 августа

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Ремонт ведётся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Стоимость работ составит около 17 млн рублей. Средства выделены из федерального и областного бюджетов. Заказчик - Управление городского хозяйства администрации города Пскова.

Всего по нацпроекту планируется отремонтировать 10 объектов: улицы Инженерную, Бастионную, Чудскую, Алтаева, Трохина, Кузбасской дивизии, а также Октябрьский проспект и площали Октябрьскую, Ленина и Победы. Везде уже ведутся дорожные работы. 

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