Площадь Победы в Пскове отремонтируют до 31 августа

Подрядная организация «Дорремстрой» уже приступила к установке нового бортового камня, фрезерование проезжей части и укладку выравнивающего слоя покрытия планируется начать на следующей неделе.

Также рабочие заменят люки колодцев и плит перекрытий, уложат геосетку и верхний слой асфальтобетонного покрытия, а после нанесут разметку термопластиком, заасфальтируют тротуары, демонтируют пешеходное ограждение и посеют газоны. Подрядчик дает четырехлетнюю гарантию на верхний слой покрытия, на бортовой камень – два года, на термопластик – один год.