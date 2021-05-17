Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

В Изборске открыли знак «Самые красивые деревни и городки России»

17 мая 2021 года, 15:19

Торжественное открытие знака Ассоциации «Самые красивые деревни и городки России» состоялось в деревне Изборск Печорского района 17 мая, сообщает газета «Печорская правда».

В Изборске открыли знак «Самые красивые деревни и городки России»

Фото газеты «Печорская правда»

«Изборск - самое древнее поселение в Ассоциации. Мы разрабатываем, совместно с Ростуризмом, маршрут по красивым деревням России. Он должен стать одним из локомотивов развития не только туристического, но и экономического. Люди тянутся к красоте, а в Изборске есть на что посмотреть», - сказал президент Ассоциации Александр Мерзлов в ходе церемонии и поздравил собравшихся со вступлением в число самых красивых деревень.

Работа по внесению Изборска в этот список началась в марте 2021 года, рассказала руководитель Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко. «Включение Изборска в число самых красивых – это по-настоящему знаковое, радостное событие. Я надеюсь, что это поможет Изборску стать центром притяжения всех тех, кто любит родную историю и умеет видеть её красоту. И для комфортного отдыха гостей здесь есть все условия, как и для жизни на постоянной основе», - заявил заместитель руководителя регионального филиала Россельхозбанка Сергей Кононов.

«Для Россельхозбанка, как опорного для сельского хозяйства, деревня – это родная среда. Мы очень хорошо понимаем село, ценим его красоту и видим перспективы. Уже 20 лет работаем и для сельского хозяйства, и, в первую очередь, для людей, которые им занимаются. Активно поддерживаем сельское хозяйство самого разного размера, повышаем доступность финансовых услуг для жителей сельских территорий», - добавил он.

Глава администрации городского поселения «Печоры» Екатерина Морозова поблагодарила представителей Ассоциации за высокую оценку Изборска и отметила, что сохранность деревни – это заслуга местных жителей. «Они в Изборске очень ответственные и любят свою землю», - подчеркнула Екатерина Морозова.

Исполняющий обязанности главы Печорского района Кирилл Кононов также поблагодарил всех собравшихся: Ассоциацию, сотрудников музея-заповедника и людей. «Любое повышение статуса или признание заслуг накладывает и дополнительную ответственность. Поэтому важно говорить о том, что сохранение исторического облика Изборска - очень ответственное дело», - добавил Кирилл Кононов.

В Изборске открыли знак «Самые красивые деревни и городки России»

Фото газеты «Печорская правда»

После церемонии открытия участники подписали хартию об использовании знака «Самые красивые деревни и городки России» в Изборске. 

Александр Мерзлов вручил Сертификат на использование знака сроком на пять лет администрации Печорского района и городского поселения. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

За год дизельное топливо в Псковской области подорожало на 8,2%
Эксперты рассказали, какие товары подорожали в Псковской области в апреле
Россельхозбанк повышает доходность по розничным вкладам
112 млн рублей направят Псковской области на создание комплекса «Александр Невский с дружиной»
Анастасия Повторейко: Пациенты с бронхиальной астмой болеют коронавирусом реже
Более шести тысяч псковичей привились от коронавируса в торговых центрах
Площадь Победы в Пскове отремонтируют до 31 августа
Вода пока не позволяет псковским поисковикам поднять самолет ИЛ-2 времен войны
Старинные коммуникации могут находиться на месте провала грунта в парке Пскова

Комментарии

Авторизация
No comments
«Россия как она могла бы быть»

Культура / Наследие
14 мая 10:15

«Россия как она могла бы быть»

Известный архитектурный критик сравнил Пушкинские Горы и Изборск
Соколиха-парк

Культура
27 апреля 15:46

Соколиха-парк

Концепция новой рекреационной зоны у монумента Александру Невскому под Псковом начинает обретать конкретные очертания
Планы на лето

Культура
19 апреля 19:30

Планы на лето

Елизавета Барышникова рассказала о главных событиях предстоящего лета