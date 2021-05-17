В Изборске открыли знак «Самые красивые деревни и городки России»

«Изборск - самое древнее поселение в Ассоциации. Мы разрабатываем, совместно с Ростуризмом, маршрут по красивым деревням России. Он должен стать одним из локомотивов развития не только туристического, но и экономического. Люди тянутся к красоте, а в Изборске есть на что посмотреть», - сказал президент Ассоциации Александр Мерзлов в ходе церемонии и поздравил собравшихся со вступлением в число самых красивых деревень.

Работа по внесению Изборска в этот список началась в марте 2021 года, рассказала руководитель Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко. «Включение Изборска в число самых красивых – это по-настоящему знаковое, радостное событие. Я надеюсь, что это поможет Изборску стать центром притяжения всех тех, кто любит родную историю и умеет видеть её красоту. И для комфортного отдыха гостей здесь есть все условия, как и для жизни на постоянной основе», - заявил заместитель руководителя регионального филиала Россельхозбанка Сергей Кононов.

«Для Россельхозбанка, как опорного для сельского хозяйства, деревня – это родная среда. Мы очень хорошо понимаем село, ценим его красоту и видим перспективы. Уже 20 лет работаем и для сельского хозяйства, и, в первую очередь, для людей, которые им занимаются. Активно поддерживаем сельское хозяйство самого разного размера, повышаем доступность финансовых услуг для жителей сельских территорий», - добавил он.

Глава администрации городского поселения «Печоры» Екатерина Морозова поблагодарила представителей Ассоциации за высокую оценку Изборска и отметила, что сохранность деревни – это заслуга местных жителей. «Они в Изборске очень ответственные и любят свою землю», - подчеркнула Екатерина Морозова.

Исполняющий обязанности главы Печорского района Кирилл Кононов также поблагодарил всех собравшихся: Ассоциацию, сотрудников музея-заповедника и людей. «Любое повышение статуса или признание заслуг накладывает и дополнительную ответственность. Поэтому важно говорить о том, что сохранение исторического облика Изборска - очень ответственное дело», - добавил Кирилл Кононов.