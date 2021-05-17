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Общество

За последние 5 лет на псковских водоемах погибли 6 детей в возрасте до 16 лет

17 мая 2021 года, 12:15

За последние 5 лет на водоемах области погибли 6 детей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты. Псков».

Лето еще не началось, а общественники бьют тревогу.

«Сейчас Турция закрыта, европейские курорты тоже пока вне зоны доступа, а, значит, подавляющее большинство жителей региона снова проведут лето в Псковской области, - рассуждает председатель Псковского областного отделения ВОСВОД Нина Клещова. - Если оно выдастся жарким, люди будут отдыхать на реках и озерах, где не создано никаких условия для безопасного времяпровождения».

Официальные пляжи в Псковской области можно пересчитать по пальцам одной руки. А они, убеждена Нина Клещова, должны быть в каждом райцентре. Причем с гарантией таких «мелочей», как проверенное дно, качество воды, присутствие спасательного поста.

В прошлом году в регионе утонули 47 человек. Для сравнения в 2019 — 38. В мае погибло 4 человека, в июне — 8, в июле - 3, в августе - 5.

«Было бы по области больше благоустроенных пляжей картина была совсем другая, - убеждена Нина Клещова. - Обратите внимание на статистику в Пскове и Великих Луках. В городе на Ловати на воде гибнет в разы меньше людей. На мой взгляд, причина в том, что там два пляжа оборудовано в соответствии с требованиями, на обоих имеются спасательные посты, а значит, отдыхающие находятся под присмотром профессионалов».

Подробнее о ситуации с оборудованными пляжами читайте в материале «Золотые пески? Содержание оборудованных пляжей встает «в копеечку».

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