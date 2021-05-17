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Общество

Астроном-любитель заснял в небе над Псковом спутники Илона Маска

17 мая 2021 года, 11:58

Астроном-любитель Петр Митрофанов заснял в небе над Псковом пролет серии спутников Starlink L26, запущенных компанией американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска. Видео опубликовано в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

 Как рассказал «Псковской правде» Пётр Митрофанов, спутники он заснял 16 мая с 23:02 до 23:03.

Астроном-любитель заснял в небе над Псковом спутники Илона Маска

Кадр из видео Петра Митрофанова

Он пояснил,  спутники компании Илона Маска можно наблюдать довольно часто: они видны как звезды. Однако, цепочка спутников – это уникальное событие.

«Когда спутники только запустили, они идут цепочкой, их в последующем разводят по орбитам. Уникальность в том, что удалось заснять именно цепочку спутников», - отметил астроном-любитель.

Это явление, по словам Митрофанова, было видно и в других городах, однако первому заснять и выложить его удалось именно псковскому астроному.

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 52 микроспутниками Starlink и двумя спутниками компаний Tyvak и Capella Space 16 мая в 1:56 по московскому времени (в 18:56 по времени Восточного побережья США). Старт состоялся с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида.

Первый запуск спутников компании состоялся в мае 2019 года. Тогда в космос отправились 60 аппаратов Starlink. А в январе Falcon 9 вывела на орбиту 143 мини-спутников - рекордное число для SpaceX. 

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