Псковичей приглашают поучаствовать в квесте по поиску ошибок в наружной рекламе

Псковичей приглашают поучаствовать в городском квесте «Чистый город – хорошая речь!», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского государственного университета.

«Эта игра – настоящая «охота за ошибками». В ней можно участвовать как индивидуально, так и в компании друзей или всей семьей», - отметили в пресс-службе вуза.

Квест состоит из трех этапов. На первом участники должны пройти маршрут, обозначенный на карте, и найти ошибки на рекламных вывесках. Маршрут предусматривает четыре рубрики: «Дефис, сбежавший на Октябрьском проспекте», «Профессиональный сленг или орфографическая ошибка?», «Дорожные знаки не отменяют знаков препинания» и «В погоне за стилизацией».

После прохождения необходимо определить, какие нормы русского языка были нарушены, и письменно объяснить почему. В объяснении нужно указать правильный вариант написания.

Третий этап - размещение результатов. Их необходимо оставить здесь.

Мероприятие продлится с 17 мая по 5 июня. Итоги будут подведены 6 июня - в День русского языка. Самых активных и грамотных участников наградят подарками.

Квест разработала группа преподавателей и студентов ПсковГУ, состоящих в отделе «ЛингвоКонсультантПсков». Филологи хотят обратить внимание местных жителей на проблему ошибочных написаний рекламных баннеров.